FBOT: Fidelity Disruptive Automation ETF
今日FBOT汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点40.20和高点40.58进行交易。
关注Fidelity Disruptive Automation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FBOT股票今天的价格是多少？
Fidelity Disruptive Automation ETF股票今天的定价为40.40。它在40.20 - 40.58范围内交易，昨天的收盘价为40.05，交易量达到28。FBOT的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Disruptive Automation ETF股票是否支付股息？
Fidelity Disruptive Automation ETF目前的价值为40.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.53%和USD。实时查看图表以跟踪FBOT走势。
如何购买FBOT股票？
您可以以40.40的当前价格购买Fidelity Disruptive Automation ETF股票。订单通常设置在40.40或40.70附近，而28和0.47%显示市场活动。立即关注FBOT的实时图表更新。
如何投资FBOT股票？
投资Fidelity Disruptive Automation ETF需要考虑年度范围30.45 - 40.71和当前价格40.40。许多人在以40.40或40.70下订单之前，会比较6.18%和。实时查看FBOT价格图表，了解每日变化。
Fidelity Disruptive Automation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Disruptive Automation ETF的最高价格是40.71。在30.45 - 40.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Disruptive Automation ETF的绩效。
Fidelity Disruptive Automation ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Disruptive Automation ETF（FBOT）的最低价格为30.45。将其与当前的40.40和30.45 - 40.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FBOT股票是什么时候拆分的？
Fidelity Disruptive Automation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.05和30.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.05
- 开盘价
- 40.21
- 卖价
- 40.40
- 买价
- 40.70
- 最低价
- 40.20
- 最高价
- 40.58
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- 6.18%
- 6个月变化
- 11.23%
- 年变化
- 30.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%