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FBOT: Fidelity Disruptive Automation ETF

40.40 USD 0.35 (0.87%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FBOT汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点40.20和高点40.58进行交易。

关注Fidelity Disruptive Automation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FBOT股票今天的价格是多少？

Fidelity Disruptive Automation ETF股票今天的定价为40.40。它在40.20 - 40.58范围内交易，昨天的收盘价为40.05，交易量达到28。FBOT的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Disruptive Automation ETF股票是否支付股息？

Fidelity Disruptive Automation ETF目前的价值为40.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.53%和USD。实时查看图表以跟踪FBOT走势。

如何购买FBOT股票？

您可以以40.40的当前价格购买Fidelity Disruptive Automation ETF股票。订单通常设置在40.40或40.70附近，而28和0.47%显示市场活动。立即关注FBOT的实时图表更新。

如何投资FBOT股票？

投资Fidelity Disruptive Automation ETF需要考虑年度范围30.45 - 40.71和当前价格40.40。许多人在以40.40或40.70下订单之前，会比较6.18%和。实时查看FBOT价格图表，了解每日变化。

Fidelity Disruptive Automation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Disruptive Automation ETF的最高价格是40.71。在30.45 - 40.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Disruptive Automation ETF的绩效。

Fidelity Disruptive Automation ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Disruptive Automation ETF（FBOT）的最低价格为30.45。将其与当前的40.40和30.45 - 40.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FBOT股票是什么时候拆分的？

Fidelity Disruptive Automation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.05和30.53%中可见。

日范围
40.20 40.58
年范围
30.45 40.71
前一天收盘价
40.05
开盘价
40.21
卖价
40.40
买价
40.70
最低价
40.20
最高价
40.58
交易量
28
日变化
0.87%
月变化
6.18%
6个月变化
11.23%
年变化
30.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%