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FBCV: Fidelity Blue Chip Value ETF

42.69 USD 0.14 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FBCV за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.35, а максимальная — 42.74.

Следите за динамикой Fidelity Blue Chip Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FBCV сегодня?

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) сегодня оценивается на уровне 42.69. Инструмент торгуется в пределах 42.35 - 42.74, вчерашнее закрытие составило 42.55, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Blue Chip Value ETF?

Fidelity Blue Chip Value ETF в настоящее время оценивается в 42.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.56% и USD. Отслеживайте движения FBCV на графике в реальном времени.

Как купить акции FBCV?

Вы можете купить акции Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) по текущей цене 42.69. Ордера обычно размещаются около 42.69 или 42.99, тогда как 41 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FBCV?

Инвестирование в Fidelity Blue Chip Value ETF предполагает учет годового диапазона 33.43 - 42.74 и текущей цены 42.69. Многие сравнивают 1.16% и 13.39% перед размещением ордеров на 42.69 или 42.99. Изучайте ежедневные изменения цены FBCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Blue Chip Value ETF?

Самая высокая цена Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) за последний год составила 42.74. Акции заметно колебались в пределах 33.43 - 42.74, сравнение с 42.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Blue Chip Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Blue Chip Value ETF?

Самая низкая цена Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) за год составила 33.43. Сравнение с текущими 42.69 и 33.43 - 42.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FBCV?

В прошлом Fidelity Blue Chip Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.55 и 26.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.35 42.74
Годовой диапазон
33.43 42.74
Предыдущее закрытие
42.55
Open
42.53
Bid
42.69
Ask
42.99
Low
42.35
High
42.74
Объем
41
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
1.16%
6-месячное изменение
13.39%
Годовое изменение
26.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%