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FBCV: Fidelity Blue Chip Value ETF
Курс FBCV за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.35, а максимальная — 42.74.
Следите за динамикой Fidelity Blue Chip Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FBCV сегодня?
Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) сегодня оценивается на уровне 42.69. Инструмент торгуется в пределах 42.35 - 42.74, вчерашнее закрытие составило 42.55, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Blue Chip Value ETF?
Fidelity Blue Chip Value ETF в настоящее время оценивается в 42.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.56% и USD. Отслеживайте движения FBCV на графике в реальном времени.
Как купить акции FBCV?
Вы можете купить акции Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) по текущей цене 42.69. Ордера обычно размещаются около 42.69 или 42.99, тогда как 41 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FBCV?
Инвестирование в Fidelity Blue Chip Value ETF предполагает учет годового диапазона 33.43 - 42.74 и текущей цены 42.69. Многие сравнивают 1.16% и 13.39% перед размещением ордеров на 42.69 или 42.99. Изучайте ежедневные изменения цены FBCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Blue Chip Value ETF?
Самая высокая цена Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) за последний год составила 42.74. Акции заметно колебались в пределах 33.43 - 42.74, сравнение с 42.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Blue Chip Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Blue Chip Value ETF?
Самая низкая цена Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) за год составила 33.43. Сравнение с текущими 42.69 и 33.43 - 42.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FBCV?
В прошлом Fidelity Blue Chip Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.55 и 26.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.55
- Open
- 42.53
- Bid
- 42.69
- Ask
- 42.99
- Low
- 42.35
- High
- 42.74
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 1.16%
- 6-месячное изменение
- 13.39%
- Годовое изменение
- 26.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%