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FBCV: Fidelity Blue Chip Value ETF

42.64 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FBCV汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点42.55和高点42.81进行交易。

关注Fidelity Blue Chip Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBCV新闻

常见问题解答

FBCV股票今天的价格是多少？

Fidelity Blue Chip Value ETF股票今天的定价为42.64。它在42.55 - 42.81范围内交易，昨天的收盘价为42.69，交易量达到74。FBCV的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Blue Chip Value ETF股票是否支付股息？

Fidelity Blue Chip Value ETF目前的价值为42.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.42%和USD。实时查看图表以跟踪FBCV走势。

如何购买FBCV股票？

您可以以42.64的当前价格购买Fidelity Blue Chip Value ETF股票。订单通常设置在42.64或42.94附近，而74和-0.05%显示市场活动。立即关注FBCV的实时图表更新。

如何投资FBCV股票？

投资Fidelity Blue Chip Value ETF需要考虑年度范围33.43 - 42.74和当前价格42.64。许多人在以42.64或42.94下订单之前，会比较1.04%和。实时查看FBCV价格图表，了解每日变化。

Fidelity Blue Chip Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Blue Chip Value ETF的最高价格是42.74。在33.43 - 42.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Blue Chip Value ETF的绩效。

Fidelity Blue Chip Value ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Blue Chip Value ETF（FBCV）的最低价格为33.43。将其与当前的42.64和33.43 - 42.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FBCV股票是什么时候拆分的？

Fidelity Blue Chip Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.69和26.42%中可见。

日范围
42.55 42.81
年范围
33.43 42.81
前一天收盘价
42.69
开盘价
42.66
卖价
42.64
买价
42.94
最低价
42.55
最高价
42.81
交易量
74
日变化
-0.12%
月变化
1.04%
6个月变化
13.25%
年变化
26.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%