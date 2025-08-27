FBCV: Fidelity Blue Chip Value ETF
今日FBCV汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点42.55和高点42.81进行交易。
关注Fidelity Blue Chip Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBCV新闻
- Value Stocks: The Cash Flow Case For A Continuing Comeback
- In An Unsettled World, Value Investing Can Add A Layer Of Defense
- The Great Rotation: Why The Recent Value Rally Is Ready To Resume
- Adding AI Resilience To Equity Portfolios
- Why An Income-Centric Approach Matters For Investing In Retirement
- Best ETFs to Invest In, According to AI Analyst, 4/15/2026 - TipRanks.com
- Time To Consider Value?
- Market Pullback: Healthy Reset, Not Bursting Stock Bubble
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Dividend Investing: Thinking Beyond The Vanilla Approach
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
常见问题解答
FBCV股票今天的价格是多少？
Fidelity Blue Chip Value ETF股票今天的定价为42.64。它在42.55 - 42.81范围内交易，昨天的收盘价为42.69，交易量达到74。FBCV的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Blue Chip Value ETF股票是否支付股息？
Fidelity Blue Chip Value ETF目前的价值为42.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.42%和USD。实时查看图表以跟踪FBCV走势。
如何购买FBCV股票？
您可以以42.64的当前价格购买Fidelity Blue Chip Value ETF股票。订单通常设置在42.64或42.94附近，而74和-0.05%显示市场活动。立即关注FBCV的实时图表更新。
如何投资FBCV股票？
投资Fidelity Blue Chip Value ETF需要考虑年度范围33.43 - 42.74和当前价格42.64。许多人在以42.64或42.94下订单之前，会比较1.04%和。实时查看FBCV价格图表，了解每日变化。
Fidelity Blue Chip Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Blue Chip Value ETF的最高价格是42.74。在33.43 - 42.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Blue Chip Value ETF的绩效。
Fidelity Blue Chip Value ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Blue Chip Value ETF（FBCV）的最低价格为33.43。将其与当前的42.64和33.43 - 42.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FBCV股票是什么时候拆分的？
Fidelity Blue Chip Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.69和26.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.69
- 开盘价
- 42.66
- 卖价
- 42.64
- 买价
- 42.94
- 最低价
- 42.55
- 最高价
- 42.81
- 交易量
- 74
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 1.04%
- 6个月变化
- 13.25%
- 年变化
- 26.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%