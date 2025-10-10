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FBCG: Fidelity Blue Chip Growth ETF
Курс FBCG за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.40, а максимальная — 62.92.
Следите за динамикой Fidelity Blue Chip Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FBCG сегодня?
Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) сегодня оценивается на уровне 62.48. Инструмент торгуется в пределах 62.40 - 62.92, вчерашнее закрытие составило 62.85, а торговый объем достиг 1260. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBCG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Blue Chip Growth ETF?
Fidelity Blue Chip Growth ETF в настоящее время оценивается в 62.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.96% и USD. Отслеживайте движения FBCG на графике в реальном времени.
Как купить акции FBCG?
Вы можете купить акции Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) по текущей цене 62.48. Ордера обычно размещаются около 62.48 или 62.78, тогда как 1260 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBCG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FBCG?
Инвестирование в Fidelity Blue Chip Growth ETF предполагает учет годового диапазона 47.60 - 64.27 и текущей цены 62.48. Многие сравнивают 4.12% и 19.88% перед размещением ордеров на 62.48 или 62.78. Изучайте ежедневные изменения цены FBCG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Blue Chip Growth ETF?
Самая высокая цена Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) за последний год составила 64.27. Акции заметно колебались в пределах 47.60 - 64.27, сравнение с 62.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Blue Chip Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Blue Chip Growth ETF?
Самая низкая цена Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) за год составила 47.60. Сравнение с текущими 62.48 и 47.60 - 64.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBCG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FBCG?
В прошлом Fidelity Blue Chip Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.85 и 24.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 62.85
- Open
- 62.75
- Bid
- 62.48
- Ask
- 62.78
- Low
- 62.40
- High
- 62.92
- Объем
- 1.260 K
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- 4.12%
- 6-месячное изменение
- 19.88%
- Годовое изменение
- 24.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%