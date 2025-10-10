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FBCG: Fidelity Blue Chip Growth ETF

62.48 USD 0.37 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FBCG за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.40, а максимальная — 62.92.

Следите за динамикой Fidelity Blue Chip Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FBCG сегодня?

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) сегодня оценивается на уровне 62.48. Инструмент торгуется в пределах 62.40 - 62.92, вчерашнее закрытие составило 62.85, а торговый объем достиг 1260. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBCG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Blue Chip Growth ETF?

Fidelity Blue Chip Growth ETF в настоящее время оценивается в 62.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.96% и USD. Отслеживайте движения FBCG на графике в реальном времени.

Как купить акции FBCG?

Вы можете купить акции Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) по текущей цене 62.48. Ордера обычно размещаются около 62.48 или 62.78, тогда как 1260 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBCG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FBCG?

Инвестирование в Fidelity Blue Chip Growth ETF предполагает учет годового диапазона 47.60 - 64.27 и текущей цены 62.48. Многие сравнивают 4.12% и 19.88% перед размещением ордеров на 62.48 или 62.78. Изучайте ежедневные изменения цены FBCG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Blue Chip Growth ETF?

Самая высокая цена Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) за последний год составила 64.27. Акции заметно колебались в пределах 47.60 - 64.27, сравнение с 62.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Blue Chip Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Blue Chip Growth ETF?

Самая низкая цена Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) за год составила 47.60. Сравнение с текущими 62.48 и 47.60 - 64.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBCG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FBCG?

В прошлом Fidelity Blue Chip Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.85 и 24.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
62.40 62.92
Годовой диапазон
47.60 64.27
Предыдущее закрытие
62.85
Open
62.75
Bid
62.48
Ask
62.78
Low
62.40
High
62.92
Объем
1.260 K
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
4.12%
6-месячное изменение
19.88%
Годовое изменение
24.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%