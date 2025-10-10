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FBCG: Fidelity Blue Chip Growth ETF

62.05 USD 0.43 (0.69%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FBCG汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点61.91和高点62.90进行交易。

关注Fidelity Blue Chip Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBCG新闻

常见问题解答

FBCG股票今天的价格是多少？

Fidelity Blue Chip Growth ETF股票今天的定价为62.05。它在61.91 - 62.90范围内交易，昨天的收盘价为62.48，交易量达到2076。FBCG的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Blue Chip Growth ETF股票是否支付股息？

Fidelity Blue Chip Growth ETF目前的价值为62.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.10%和USD。实时查看图表以跟踪FBCG走势。

如何购买FBCG股票？

您可以以62.05的当前价格购买Fidelity Blue Chip Growth ETF股票。订单通常设置在62.05或62.35附近，而2076和-1.35%显示市场活动。立即关注FBCG的实时图表更新。

如何投资FBCG股票？

投资Fidelity Blue Chip Growth ETF需要考虑年度范围47.60 - 64.27和当前价格62.05。许多人在以62.05或62.35下订单之前，会比较3.40%和。实时查看FBCG价格图表，了解每日变化。

Fidelity Blue Chip Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Blue Chip Growth ETF的最高价格是64.27。在47.60 - 64.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Blue Chip Growth ETF的绩效。

Fidelity Blue Chip Growth ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Blue Chip Growth ETF（FBCG）的最低价格为47.60。将其与当前的62.05和47.60 - 64.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FBCG股票是什么时候拆分的？

Fidelity Blue Chip Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.48和24.10%中可见。

日范围
61.91 62.90
年范围
47.60 64.27
前一天收盘价
62.48
开盘价
62.90
卖价
62.05
买价
62.35
最低价
61.91
最高价
62.90
交易量
2.076 K
日变化
-0.69%
月变化
3.40%
6个月变化
19.05%
年变化
24.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%