FBCG: Fidelity Blue Chip Growth ETF
今日FBCG汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点61.91和高点62.90进行交易。
关注Fidelity Blue Chip Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBCG新闻
- Miller Value Deep Value Select Q2 2026 Commentary
- Fidelity Blue Chip Growth Fund Q2 2026 Commentary
- FBCG ETF: A Hyper-Concentrated Active Management On The Russell 1000 (BATS:FBCG)
- Looking for ETFs? AI Analyst Bets on These 3 Standout Funds, 6/23/26 - TipRanks.com
- CGGR’s Balanced Portfolio Strategy May Struggle In 2026 (Rating Downgraded)
- 3 Reasons To Stick With Growth Stocks In Rotating Markets
- Fidelity Blue Chip Growth Fund Q1 2026 Commentary (FBGRX)
- FBCG: Bluechip Growth Investing Can Help Earn Market-Beating Returns (BATS:FBCG)
- Is Your Portfolio Too Tech-Heavy?
- Maintain A Growth Equity Engine In A Multi-Asset Income Strategy
- CNEQ: High-Conviction Growth ETF With An Excellent Start (NYSEARCA:CNEQ)
- Factor And Style Risk: Taming The Hidden Hazard To Core Equity Returns
- Fidelity Blue Chip Growth ETF Q3 2025 Commentary (FBCG)
- FBCG: Growth Strategy Worth Shortlisting, But Risk-Adjusted Returns Are A Problem (FBCG)
- FBCG ETF: Blue-Chip Growth Allocation, Mixed Performance/Volatility Picture (BATS:FBCG)
常见问题解答
FBCG股票今天的价格是多少？
Fidelity Blue Chip Growth ETF股票今天的定价为62.05。它在61.91 - 62.90范围内交易，昨天的收盘价为62.48，交易量达到2076。FBCG的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Blue Chip Growth ETF股票是否支付股息？
Fidelity Blue Chip Growth ETF目前的价值为62.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.10%和USD。实时查看图表以跟踪FBCG走势。
如何购买FBCG股票？
您可以以62.05的当前价格购买Fidelity Blue Chip Growth ETF股票。订单通常设置在62.05或62.35附近，而2076和-1.35%显示市场活动。立即关注FBCG的实时图表更新。
如何投资FBCG股票？
投资Fidelity Blue Chip Growth ETF需要考虑年度范围47.60 - 64.27和当前价格62.05。许多人在以62.05或62.35下订单之前，会比较3.40%和。实时查看FBCG价格图表，了解每日变化。
Fidelity Blue Chip Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Blue Chip Growth ETF的最高价格是64.27。在47.60 - 64.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Blue Chip Growth ETF的绩效。
Fidelity Blue Chip Growth ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Blue Chip Growth ETF（FBCG）的最低价格为47.60。将其与当前的62.05和47.60 - 64.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FBCG股票是什么时候拆分的？
Fidelity Blue Chip Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.48和24.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 62.48
- 开盘价
- 62.90
- 卖价
- 62.05
- 买价
- 62.35
- 最低价
- 61.91
- 最高价
- 62.90
- 交易量
- 2.076 K
- 日变化
- -0.69%
- 月变化
- 3.40%
- 6个月变化
- 19.05%
- 年变化
- 24.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%