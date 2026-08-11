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FAUG: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
Курс FAUG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.41, а максимальная — 57.48.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FAUG сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) сегодня оценивается на уровне 57.44. Инструмент торгуется в пределах 57.41 - 57.48, вчерашнее закрытие составило 57.40, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 57.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.01% и USD. Отслеживайте движения FAUG на графике в реальном времени.
Как купить акции FAUG?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) по текущей цене 57.44. Ордера обычно размещаются около 57.44 или 57.74, тогда как 43 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FAUG?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 50.32 - 57.48 и текущей цены 57.44. Многие сравнивают 0.40% и 8.15% перед размещением ордеров на 57.44 или 57.74. Изучайте ежедневные изменения цены FAUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) за последний год составила 57.48. Акции заметно колебались в пределах 50.32 - 57.48, сравнение с 57.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) за год составила 50.32. Сравнение с текущими 57.44 и 50.32 - 57.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FAUG?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.40 и 14.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.40
- Open
- 57.42
- Bid
- 57.44
- Ask
- 57.74
- Low
- 57.41
- High
- 57.48
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 8.15%
- Годовое изменение
- 14.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%