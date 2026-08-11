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FAUG: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

57.44 USD 0.04 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FAUG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.41, а максимальная — 57.48.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FAUG сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) сегодня оценивается на уровне 57.44. Инструмент торгуется в пределах 57.41 - 57.48, вчерашнее закрытие составило 57.40, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 57.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.01% и USD. Отслеживайте движения FAUG на графике в реальном времени.

Как купить акции FAUG?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) по текущей цене 57.44. Ордера обычно размещаются около 57.44 или 57.74, тогда как 43 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FAUG?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 50.32 - 57.48 и текущей цены 57.44. Многие сравнивают 0.40% и 8.15% перед размещением ордеров на 57.44 или 57.74. Изучайте ежедневные изменения цены FAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) за последний год составила 57.48. Акции заметно колебались в пределах 50.32 - 57.48, сравнение с 57.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) за год составила 50.32. Сравнение с текущими 57.44 и 50.32 - 57.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FAUG?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.40 и 14.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.41 57.48
Годовой диапазон
50.32 57.48
Предыдущее закрытие
57.40
Open
57.42
Bid
57.44
Ask
57.74
Low
57.41
High
57.48
Объем
43
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
8.15%
Годовое изменение
14.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%