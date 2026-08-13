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FAUG: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

57.44 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FAUG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点57.42和高点57.48进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FAUG股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August股票今天的定价为57.44。它在57.42 - 57.48范围内交易，昨天的收盘价为57.44，交易量达到61。FAUG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August目前的价值为57.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.01%和USD。实时查看图表以跟踪FAUG走势。

如何购买FAUG股票？

您可以以57.44的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August股票。订单通常设置在57.44或57.74附近，而61和0.00%显示市场活动。立即关注FAUG的实时图表更新。

如何投资FAUG股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August需要考虑年度范围50.32 - 57.48和当前价格57.44。许多人在以57.44或57.74下订单之前，会比较0.40%和。实时查看FAUG价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August的最高价格是57.48。在50.32 - 57.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August（FAUG）的最低价格为50.32。将其与当前的57.44和50.32 - 57.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FAUG股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.44和14.01%中可见。

日范围
57.42 57.48
年范围
50.32 57.48
前一天收盘价
57.44
开盘价
57.44
卖价
57.44
买价
57.74
最低价
57.42
最高价
57.48
交易量
61
日变化
0.00%
月变化
0.40%
6个月变化
8.15%
年变化
14.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%