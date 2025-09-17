КотировкиРазделы
Валюты / FATN
FATN

6.29 USD 0.09 (1.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FATN за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.04, а максимальная — 6.34.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
6.04 6.34
Годовой диапазон
5.60 23.27
Предыдущее закрытие
6.20
Open
6.04
Bid
6.29
Ask
6.59
Low
6.04
High
6.34
Объем
32
Дневное изменение
1.45%
Месячное изменение
-0.47%
6-месячное изменение
-4.70%
Годовое изменение
-4.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.