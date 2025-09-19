Währungen / FATN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FATN
7.75 USD 1.76 (29.38%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FATN hat sich für heute um 29.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.60 bis zu einem Hoch von 9.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.60 9.26
Jahresspanne
5.60 23.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.99
- Eröffnung
- 7.13
- Bid
- 7.75
- Ask
- 8.05
- Tief
- 6.60
- Hoch
- 9.26
- Volumen
- 5.616 K
- Tagesänderung
- 29.38%
- Monatsänderung
- 22.63%
- 6-Monatsänderung
- 17.42%
- Jahresänderung
- 17.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K