Valute / FATN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FATN
8.89 USD 2.90 (48.41%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FATN ha avuto una variazione del 48.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 10.77.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.60 10.77
Intervallo Annuale
5.60 23.27
- Chiusura Precedente
- 5.99
- Apertura
- 7.13
- Bid
- 8.89
- Ask
- 9.19
- Minimo
- 6.60
- Massimo
- 10.77
- Volume
- 17.384 K
- Variazione giornaliera
- 48.41%
- Variazione Mensile
- 40.66%
- Variazione Semestrale
- 34.70%
- Variazione Annuale
- 34.70%
21 settembre, domenica