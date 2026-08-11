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FAPR: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
Курс FAPR за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.66, а максимальная — 47.78.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FAPR сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) сегодня оценивается на уровне 47.67. Инструмент торгуется в пределах 47.66 - 47.78, вчерашнее закрытие составило 47.68, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 47.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.04% и USD. Отслеживайте движения FAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции FAPR?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) по текущей цене 47.67. Ордера обычно размещаются около 47.67 или 47.97, тогда как 17 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FAPR?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 42.83 - 47.78 и текущей цены 47.67. Многие сравнивают 0.97% и 6.48% перед размещением ордеров на 47.67 или 47.97. Изучайте ежедневные изменения цены FAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) за последний год составила 47.78. Акции заметно колебались в пределах 42.83 - 47.78, сравнение с 47.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) за год составила 42.83. Сравнение с текущими 47.67 и 42.83 - 47.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FAPR?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.68 и 11.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.68
- Open
- 47.72
- Bid
- 47.67
- Ask
- 47.97
- Low
- 47.66
- High
- 47.78
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.97%
- 6-месячное изменение
- 6.48%
- Годовое изменение
- 11.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%