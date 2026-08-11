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FAPR: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

47.67 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FAPR за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.66, а максимальная — 47.78.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FAPR сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) сегодня оценивается на уровне 47.67. Инструмент торгуется в пределах 47.66 - 47.78, вчерашнее закрытие составило 47.68, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 47.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.04% и USD. Отслеживайте движения FAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции FAPR?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) по текущей цене 47.67. Ордера обычно размещаются около 47.67 или 47.97, тогда как 17 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FAPR?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 42.83 - 47.78 и текущей цены 47.67. Многие сравнивают 0.97% и 6.48% перед размещением ордеров на 47.67 или 47.97. Изучайте ежедневные изменения цены FAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) за последний год составила 47.78. Акции заметно колебались в пределах 42.83 - 47.78, сравнение с 47.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) за год составила 42.83. Сравнение с текущими 47.67 и 42.83 - 47.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FAPR?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.68 и 11.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.66 47.78
Годовой диапазон
42.83 47.78
Предыдущее закрытие
47.68
Open
47.72
Bid
47.67
Ask
47.97
Low
47.66
High
47.78
Объем
17
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.97%
6-месячное изменение
6.48%
Годовое изменение
11.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%