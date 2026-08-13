FAPR: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
今日FAPR汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点47.61和高点47.75进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FAPR股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April股票今天的定价为47.64。它在47.61 - 47.75范围内交易，昨天的收盘价为47.67，交易量达到72。FAPR的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April目前的价值为47.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.97%和USD。实时查看图表以跟踪FAPR走势。
如何购买FAPR股票？
您可以以47.64的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April股票。订单通常设置在47.64或47.94附近，而72和-0.06%显示市场活动。立即关注FAPR的实时图表更新。
如何投资FAPR股票？
投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April需要考虑年度范围42.83 - 47.78和当前价格47.64。许多人在以47.64或47.94下订单之前，会比较0.91%和。实时查看FAPR价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April的最高价格是47.78。在42.83 - 47.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April的绩效。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April（FAPR）的最低价格为42.83。将其与当前的47.64和42.83 - 47.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FAPR股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.67和10.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.67
- 开盘价
- 47.67
- 卖价
- 47.64
- 买价
- 47.94
- 最低价
- 47.61
- 最高价
- 47.75
- 交易量
- 72
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 0.91%
- 6个月变化
- 6.41%
- 年变化
- 10.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%