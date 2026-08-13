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FAPR: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

47.64 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FAPR汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点47.61和高点47.75进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FAPR股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April股票今天的定价为47.64。它在47.61 - 47.75范围内交易，昨天的收盘价为47.67，交易量达到72。FAPR的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April目前的价值为47.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.97%和USD。实时查看图表以跟踪FAPR走势。

如何购买FAPR股票？

您可以以47.64的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April股票。订单通常设置在47.64或47.94附近，而72和-0.06%显示市场活动。立即关注FAPR的实时图表更新。

如何投资FAPR股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April需要考虑年度范围42.83 - 47.78和当前价格47.64。许多人在以47.64或47.94下订单之前，会比较0.91%和。实时查看FAPR价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April的最高价格是47.78。在42.83 - 47.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April（FAPR）的最低价格为42.83。将其与当前的47.64和42.83 - 47.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FAPR股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.67和10.97%中可见。

日范围
47.61 47.75
年范围
42.83 47.78
前一天收盘价
47.67
开盘价
47.67
卖价
47.64
买价
47.94
最低价
47.61
最高价
47.75
交易量
72
日变化
-0.06%
月变化
0.91%
6个月变化
6.41%
年变化
10.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%