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EVSM: Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
Курс EVSM за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.14, а максимальная — 50.17.
Следите за динамикой Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVSM сегодня?
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) сегодня оценивается на уровне 50.14. Инструмент торгуется в пределах 50.14 - 50.17, вчерашнее закрытие составило 50.24, а торговый объем достиг 131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVSM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF?
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 50.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.30% и USD. Отслеживайте движения EVSM на графике в реальном времени.
Как купить акции EVSM?
Вы можете купить акции Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) по текущей цене 50.14. Ордера обычно размещаются около 50.14 или 50.44, тогда как 131 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVSM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVSM?
Инвестирование в Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 49.94 - 50.86 и текущей цены 50.14. Многие сравнивают 0.22% и -1.14% перед размещением ордеров на 50.14 или 50.44. Изучайте ежедневные изменения цены EVSM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF?
Самая высокая цена Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) за последний год составила 50.86. Акции заметно колебались в пределах 49.94 - 50.86, сравнение с 50.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF?
Самая низкая цена Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) за год составила 49.94. Сравнение с текущими 50.14 и 49.94 - 50.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVSM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVSM?
В прошлом Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.24 и -1.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.24
- Open
- 50.15
- Bid
- 50.14
- Ask
- 50.44
- Low
- 50.14
- High
- 50.17
- Объем
- 131
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- -1.14%
- Годовое изменение
- -1.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%