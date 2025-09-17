Валюты / ETI-P
ETI-P: Entergy Texas Inc 5.375% Series A Preferred Stock, Cumulative,
23.71 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ETI-P за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.71, а максимальная — 23.86.
Следите за динамикой Entergy Texas Inc 5.375% Series A Preferred Stock, Cumulative, . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
23.71 23.86
Годовой диапазон
22.36 24.79
- Предыдущее закрытие
- 23.68
- Open
- 23.86
- Bid
- 23.71
- Ask
- 24.01
- Low
- 23.71
- High
- 23.86
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.24%
- 6-месячное изменение
- 3.81%
- Годовое изменение
- 3.81%
