ETI-P: Entergy Texas Inc 5.375% Series A Preferred Stock, Cumulative,

23.71 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ETI-P за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.71, а максимальная — 23.86.

Следите за динамикой Entergy Texas Inc 5.375% Series A Preferred Stock, Cumulative, . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.71 23.86
Годовой диапазон
22.36 24.79
Предыдущее закрытие
23.68
Open
23.86
Bid
23.71
Ask
24.01
Low
23.71
High
23.86
Объем
5
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
1.24%
6-месячное изменение
3.81%
Годовое изменение
3.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.