Valute / ETI-P
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ETI-P: Entergy Texas Inc 5.375% Series A Preferred Stock, Cumulative,
23.63 USD 0.06 (0.25%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ETI-P ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.63 e ad un massimo di 23.63.
Segui le dinamiche di Entergy Texas Inc 5.375% Series A Preferred Stock, Cumulative, . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
23.63 23.63
Intervallo Annuale
22.36 24.79
- Chiusura Precedente
- 23.69
- Apertura
- 23.63
- Bid
- 23.63
- Ask
- 23.93
- Minimo
- 23.63
- Massimo
- 23.63
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.25%
- Variazione Mensile
- 0.90%
- Variazione Semestrale
- 3.46%
- Variazione Annuale
- 3.46%
20 settembre, sabato