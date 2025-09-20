QuotazioniSezioni
Valute / ETI-P
Tornare a Azioni

ETI-P: Entergy Texas Inc 5.375% Series A Preferred Stock, Cumulative,

23.63 USD 0.06 (0.25%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ETI-P ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.63 e ad un massimo di 23.63.

Segui le dinamiche di Entergy Texas Inc 5.375% Series A Preferred Stock, Cumulative, . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
23.63 23.63
Intervallo Annuale
22.36 24.79
Chiusura Precedente
23.69
Apertura
23.63
Bid
23.63
Ask
23.93
Minimo
23.63
Massimo
23.63
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.25%
Variazione Mensile
0.90%
Variazione Semestrale
3.46%
Variazione Annuale
3.46%
20 settembre, sabato