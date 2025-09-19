Währungen / ETI-P
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ETI-P: Entergy Texas Inc 5.375% Series A Preferred Stock, Cumulative,
23.63 USD 0.06 (0.25%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETI-P hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.63 bis zu einem Hoch von 23.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Entergy Texas Inc 5.375% Series A Preferred Stock, Cumulative, -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.63 23.63
Jahresspanne
22.36 24.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.69
- Eröffnung
- 23.63
- Bid
- 23.63
- Ask
- 23.93
- Tief
- 23.63
- Hoch
- 23.63
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 0.90%
- 6-Monatsänderung
- 3.46%
- Jahresänderung
- 3.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K