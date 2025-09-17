Валюты / ETHE
ETHE: GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH
37.02 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ETHE за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.44, а максимальная — 37.19.
Следите за динамикой GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
36.44 37.19
Годовой диапазон
12.11 40.14
- Предыдущее закрытие
- 37.03
- Open
- 37.17
- Bid
- 37.02
- Ask
- 37.32
- Low
- 36.44
- High
- 37.19
- Объем
- 4.800 K
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 4.37%
- 6-месячное изменение
- 137.46%
- Годовое изменение
- 68.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.