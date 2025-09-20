QuotazioniSezioni
ETHE: GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH

36.58 USD 1.22 (3.23%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ETHE ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.54 e ad un massimo di 37.44.

Segui le dinamiche di GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
36.54 37.44
Intervallo Annuale
12.11 40.14
Chiusura Precedente
37.80
Apertura
37.29
Bid
36.58
Ask
36.88
Minimo
36.54
Massimo
37.44
Volume
4.361 K
Variazione giornaliera
-3.23%
Variazione Mensile
3.13%
Variazione Semestrale
134.64%
Variazione Annuale
66.12%
20 settembre, sabato