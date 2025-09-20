Valute / ETHE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ETHE: GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH
36.58 USD 1.22 (3.23%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ETHE ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.54 e ad un massimo di 37.44.
Segui le dinamiche di GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
36.54 37.44
Intervallo Annuale
12.11 40.14
- Chiusura Precedente
- 37.80
- Apertura
- 37.29
- Bid
- 36.58
- Ask
- 36.88
- Minimo
- 36.54
- Massimo
- 37.44
- Volume
- 4.361 K
- Variazione giornaliera
- -3.23%
- Variazione Mensile
- 3.13%
- Variazione Semestrale
- 134.64%
- Variazione Annuale
- 66.12%
20 settembre, sabato