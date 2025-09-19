Währungen / ETHE
ETHE: GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH
37.80 USD 0.57 (1.53%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETHE hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.57 bis zu einem Hoch von 38.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
37.57 38.24
Jahresspanne
12.11 40.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.23
- Eröffnung
- 37.79
- Bid
- 37.80
- Ask
- 38.10
- Tief
- 37.57
- Hoch
- 38.24
- Volumen
- 4.308 K
- Tagesänderung
- 1.53%
- Monatsänderung
- 6.57%
- 6-Monatsänderung
- 142.46%
- Jahresänderung
- 71.66%
