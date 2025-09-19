KurseKategorien
ETHE: GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH

37.80 USD 0.57 (1.53%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ETHE hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.57 bis zu einem Hoch von 38.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.57 38.24
Jahresspanne
12.11 40.14
Vorheriger Schlusskurs
37.23
Eröffnung
37.79
Bid
37.80
Ask
38.10
Tief
37.57
Hoch
38.24
Volumen
4.308 K
Tagesänderung
1.53%
Monatsänderung
6.57%
6-Monatsänderung
142.46%
Jahresänderung
71.66%
