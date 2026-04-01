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ESGG: FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

239.11 USD 6.49 (2.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ESGG за сегодня изменился на 2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 236.17, а максимальная — 239.11.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ESGG сегодня?

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) сегодня оценивается на уровне 239.11. Инструмент торгуется в пределах 236.17 - 239.11, вчерашнее закрытие составило 232.62, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund?

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund в настоящее время оценивается в 239.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.58% и USD. Отслеживайте движения ESGG на графике в реальном времени.

Как купить акции ESGG?

Вы можете купить акции FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) по текущей цене 239.11. Ордера обычно размещаются около 239.11 или 239.41, тогда как 8 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ESGG?

Инвестирование в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund предполагает учет годового диапазона 190.41 - 239.11 и текущей цены 239.11. Многие сравнивают 1.24% и 15.62% перед размещением ордеров на 239.11 или 239.41. Изучайте ежедневные изменения цены ESGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund?

Самая высокая цена FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) за последний год составила 239.11. Акции заметно колебались в пределах 190.41 - 239.11, сравнение с 232.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund?

Самая низкая цена FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) за год составила 190.41. Сравнение с текущими 239.11 и 190.41 - 239.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ESGG?

В прошлом FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 232.62 и 25.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
236.17 239.11
Годовой диапазон
190.41 239.11
Предыдущее закрытие
232.62
Open
236.17
Bid
239.11
Ask
239.41
Low
236.17
High
239.11
Объем
8
Дневное изменение
2.79%
Месячное изменение
1.24%
6-месячное изменение
15.62%
Годовое изменение
25.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%