Курс EQRR за сегодня изменился на 2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.18, а максимальная — 85.78.

Следите за динамикой ProShares Equities for Rising Rates ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.