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EQRR: ProShares Equities for Rising Rates ETF

85.78 USD 1.76 (2.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EQRR за сегодня изменился на 2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.18, а максимальная — 85.78.

Следите за динамикой ProShares Equities for Rising Rates ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EQRR сегодня?

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) сегодня оценивается на уровне 85.78. Инструмент торгуется в пределах 85.18 - 85.78, вчерашнее закрытие составило 84.02, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EQRR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Equities for Rising Rates ETF?

ProShares Equities for Rising Rates ETF в настоящее время оценивается в 85.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.49% и USD. Отслеживайте движения EQRR на графике в реальном времени.

Как купить акции EQRR?

Вы можете купить акции ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) по текущей цене 85.78. Ордера обычно размещаются около 85.78 или 86.08, тогда как 6 и 0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EQRR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EQRR?

Инвестирование в ProShares Equities for Rising Rates ETF предполагает учет годового диапазона 60.63 - 85.78 и текущей цены 85.78. Многие сравнивают 3.93% и 26.11% перед размещением ордеров на 85.78 или 86.08. Изучайте ежедневные изменения цены EQRR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Equities for Rising Rates ETF?

Самая высокая цена ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) за последний год составила 85.78. Акции заметно колебались в пределах 60.63 - 85.78, сравнение с 84.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Equities for Rising Rates ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Equities for Rising Rates ETF?

Самая низкая цена ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) за год составила 60.63. Сравнение с текущими 85.78 и 60.63 - 85.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EQRR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EQRR?

В прошлом ProShares Equities for Rising Rates ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.02 и 35.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
85.18 85.78
Годовой диапазон
60.63 85.78
Предыдущее закрытие
84.02
Open
85.18
Bid
85.78
Ask
86.08
Low
85.18
High
85.78
Объем
6
Дневное изменение
2.09%
Месячное изменение
3.93%
6-месячное изменение
26.11%
Годовое изменение
35.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%