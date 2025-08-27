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EQRR: ProShares Equities for Rising Rates ETF

86.47 USD 0.69 (0.80%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EQRR汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点85.78和高点86.47进行交易。

关注ProShares Equities for Rising Rates ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQRR新闻

常见问题解答

EQRR股票今天的价格是多少？

ProShares Equities for Rising Rates ETF股票今天的定价为86.47。它在85.78 - 86.47范围内交易，昨天的收盘价为85.78，交易量达到9。EQRR的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Equities for Rising Rates ETF股票是否支付股息？

ProShares Equities for Rising Rates ETF目前的价值为86.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注36.58%和USD。实时查看图表以跟踪EQRR走势。

如何购买EQRR股票？

您可以以86.47的当前价格购买ProShares Equities for Rising Rates ETF股票。订单通常设置在86.47或86.77附近，而9和0.80%显示市场活动。立即关注EQRR的实时图表更新。

如何投资EQRR股票？

投资ProShares Equities for Rising Rates ETF需要考虑年度范围60.63 - 86.47和当前价格86.47。许多人在以86.47或86.77下订单之前，会比较4.76%和。实时查看EQRR价格图表，了解每日变化。

ProShares Equities for Rising Rates ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Equities for Rising Rates ETF的最高价格是86.47。在60.63 - 86.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Equities for Rising Rates ETF的绩效。

ProShares Equities for Rising Rates ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Equities for Rising Rates ETF（EQRR）的最低价格为60.63。将其与当前的86.47和60.63 - 86.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EQRR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EQRR股票是什么时候拆分的？

ProShares Equities for Rising Rates ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.78和36.58%中可见。

日范围
85.78 86.47
年范围
60.63 86.47
前一天收盘价
85.78
开盘价
85.78
卖价
86.47
买价
86.77
最低价
85.78
最高价
86.47
交易量
9
日变化
0.80%
月变化
4.76%
6个月变化
27.12%
年变化
36.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%