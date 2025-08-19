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EPRF: Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
Курс EPRF за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.60, а максимальная — 16.61.
Следите за динамикой Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EPRF сегодня?
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) сегодня оценивается на уровне 16.60. Инструмент торгуется в пределах 16.60 - 16.61, вчерашнее закрытие составило 16.61, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPRF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF?
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF в настоящее время оценивается в 16.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.98% и USD. Отслеживайте движения EPRF на графике в реальном времени.
Как купить акции EPRF?
Вы можете купить акции Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) по текущей цене 16.60. Ордера обычно размещаются около 16.60 или 16.90, тогда как 5 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPRF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EPRF?
Инвестирование в Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 16.44 - 18.79 и текущей цены 16.60. Многие сравнивают -0.30% и -3.49% перед размещением ордеров на 16.60 или 16.90. Изучайте ежедневные изменения цены EPRF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF?
Самая высокая цена Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) за последний год составила 18.79. Акции заметно колебались в пределах 16.44 - 18.79, сравнение с 16.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF?
Самая низкая цена Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) за год составила 16.44. Сравнение с текущими 16.60 и 16.44 - 18.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPRF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EPRF?
В прошлом Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.61 и -7.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.61
- Open
- 16.61
- Bid
- 16.60
- Ask
- 16.90
- Low
- 16.60
- High
- 16.61
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -0.30%
- 6-месячное изменение
- -3.49%
- Годовое изменение
- -7.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%