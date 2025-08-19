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EPRF: Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

16.60 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EPRF за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.60, а максимальная — 16.61.

Следите за динамикой Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EPRF сегодня?

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) сегодня оценивается на уровне 16.60. Инструмент торгуется в пределах 16.60 - 16.61, вчерашнее закрытие составило 16.61, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPRF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF?

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF в настоящее время оценивается в 16.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.98% и USD. Отслеживайте движения EPRF на графике в реальном времени.

Как купить акции EPRF?

Вы можете купить акции Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) по текущей цене 16.60. Ордера обычно размещаются около 16.60 или 16.90, тогда как 5 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPRF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EPRF?

Инвестирование в Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 16.44 - 18.79 и текущей цены 16.60. Многие сравнивают -0.30% и -3.49% перед размещением ордеров на 16.60 или 16.90. Изучайте ежедневные изменения цены EPRF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF?

Самая высокая цена Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) за последний год составила 18.79. Акции заметно колебались в пределах 16.44 - 18.79, сравнение с 16.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF?

Самая низкая цена Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) за год составила 16.44. Сравнение с текущими 16.60 и 16.44 - 18.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPRF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EPRF?

В прошлом Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.61 и -7.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.60 16.61
Годовой диапазон
16.44 18.79
Предыдущее закрытие
16.61
Open
16.61
Bid
16.60
Ask
16.90
Low
16.60
High
16.61
Объем
5
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
-0.30%
6-месячное изменение
-3.49%
Годовое изменение
-7.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%