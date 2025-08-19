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EPRF: Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

16.67 USD 0.07 (0.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EPRF汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点16.63和高点16.67进行交易。

关注Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EPRF新闻

常见问题解答

EPRF股票今天的价格是多少？

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF股票今天的定价为16.67。它在16.63 - 16.67范围内交易，昨天的收盘价为16.60，交易量达到3。EPRF的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF股票是否支付股息？

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF目前的价值为16.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.59%和USD。实时查看图表以跟踪EPRF走势。

如何购买EPRF股票？

您可以以16.67的当前价格购买Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF股票。订单通常设置在16.67或16.97附近，而3和0.24%显示市场活动。立即关注EPRF的实时图表更新。

如何投资EPRF股票？

投资Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF需要考虑年度范围16.44 - 18.79和当前价格16.67。许多人在以16.67或16.97下订单之前，会比较0.12%和。实时查看EPRF价格图表，了解每日变化。

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF的最高价格是18.79。在16.44 - 18.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF的绩效。

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF股票的最低价格是多少？

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF（EPRF）的最低价格为16.44。将其与当前的16.67和16.44 - 18.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPRF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EPRF股票是什么时候拆分的？

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.60和-7.59%中可见。

日范围
16.63 16.67
年范围
16.44 18.79
前一天收盘价
16.60
开盘价
16.63
卖价
16.67
买价
16.97
最低价
16.63
最高价
16.67
交易量
3
日变化
0.42%
月变化
0.12%
6个月变化
-3.08%
年变化
-7.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%