EPRF: Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
今日EPRF汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点16.63和高点16.67进行交易。
关注Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EPRF股票今天的价格是多少？
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF股票今天的定价为16.67。它在16.63 - 16.67范围内交易，昨天的收盘价为16.60，交易量达到3。EPRF的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF股票是否支付股息？
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF目前的价值为16.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.59%和USD。实时查看图表以跟踪EPRF走势。
如何购买EPRF股票？
您可以以16.67的当前价格购买Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF股票。订单通常设置在16.67或16.97附近，而3和0.24%显示市场活动。立即关注EPRF的实时图表更新。
如何投资EPRF股票？
投资Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF需要考虑年度范围16.44 - 18.79和当前价格16.67。许多人在以16.67或16.97下订单之前，会比较0.12%和。实时查看EPRF价格图表，了解每日变化。
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF的最高价格是18.79。在16.44 - 18.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF的绩效。
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF股票的最低价格是多少？
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF（EPRF）的最低价格为16.44。将其与当前的16.67和16.44 - 18.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPRF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EPRF股票是什么时候拆分的？
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.60和-7.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.60
- 开盘价
- 16.63
- 卖价
- 16.67
- 买价
- 16.97
- 最低价
- 16.63
- 最高价
- 16.67
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.42%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -3.08%
- 年变化
- -7.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%