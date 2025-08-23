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EPHE: iShares MSCI Philippines ETF

25.80 USD 0.14 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EPHE за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.70, а максимальная — 25.86.

Следите за динамикой iShares MSCI Philippines ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EPHE сегодня?

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) сегодня оценивается на уровне 25.80. Инструмент торгуется в пределах 25.70 - 25.86, вчерашнее закрытие составило 25.94, а торговый объем достиг 242. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPHE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Philippines ETF?

iShares MSCI Philippines ETF в настоящее время оценивается в 25.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.62% и USD. Отслеживайте движения EPHE на графике в реальном времени.

Как купить акции EPHE?

Вы можете купить акции iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) по текущей цене 25.80. Ордера обычно размещаются около 25.80 или 26.10, тогда как 242 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPHE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EPHE?

Инвестирование в iShares MSCI Philippines ETF предполагает учет годового диапазона 23.18 - 28.40 и текущей цены 25.80. Многие сравнивают -0.04% и -4.41% перед размещением ордеров на 25.80 или 26.10. Изучайте ежедневные изменения цены EPHE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Philippines ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) за последний год составила 28.40. Акции заметно колебались в пределах 23.18 - 28.40, сравнение с 25.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Philippines ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Philippines ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) за год составила 23.18. Сравнение с текущими 25.80 и 23.18 - 28.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPHE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EPHE?

В прошлом iShares MSCI Philippines ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.94 и 0.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.70 25.86
Годовой диапазон
23.18 28.40
Предыдущее закрытие
25.94
Open
25.70
Bid
25.80
Ask
26.10
Low
25.70
High
25.86
Объем
242
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
-0.04%
6-месячное изменение
-4.41%
Годовое изменение
0.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%