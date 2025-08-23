- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EPHE: iShares MSCI Philippines ETF
Курс EPHE за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.70, а максимальная — 25.86.
Следите за динамикой iShares MSCI Philippines ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EPHE
- Manufacturing Growth Returns To ASEAN Region As U.S. Factories Report Slowdown
- Emerging Asia (Ex China) Government Bonds Monthly – August 2026
- Banking Risk Monthly Outlook: July 2026
- What The U.S.-Iran Peace Deal Means For Asia
- Beyond Macro: A Value Lens On Emerging Markets Equity
- Mind The Gap: Asia’s Inflation Pipeline Has Further To Run
- Global Exports Buoyed By Stockpiling As War Disrupts Services Trade
- Energy Shocks In Asia: Diverging Buffers, Diverging Growth
- The New Divide In ASEAN Debt
- EPHE: State Of Emergency, All Of ASEAN Exposed To Middle East Oil Supply (NYSEARCA:EPHE)
- Oil Shock For Asia: Identifying The Key Pressure Points
- Asia’s Growth Hotspots Prompt Us To Upgrade GDP Forecasts
- Hunting For Dividends: Is ASEAN Next?
- ASEAN Macro To Equity Markets: 5 Key Questions Shaping 2025 And Beyond
- Country ETFs Crushing It
- EPHE ETF: The New Year May Bring Added Opportunity (NYSEARCA:EPHE)
- The Zacks Analyst Blog Highlights LLY, EPHE, BBC, HELX, XHS and SURI
- Best-Performing ETFs of Last Week: Healthcare Rules
- Best And Worst Stocks And ETFs Through October
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- EPHE: One Of The World's Cheapest Markets Looks Attractive
- EPHE: Philippine Equities Are Inexpensive, While H2 Looks More Promising
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Vietnam And Southeast Asia: Diversified Value And Growth
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EPHE сегодня?
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) сегодня оценивается на уровне 25.80. Инструмент торгуется в пределах 25.70 - 25.86, вчерашнее закрытие составило 25.94, а торговый объем достиг 242. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPHE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Philippines ETF?
iShares MSCI Philippines ETF в настоящее время оценивается в 25.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.62% и USD. Отслеживайте движения EPHE на графике в реальном времени.
Как купить акции EPHE?
Вы можете купить акции iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) по текущей цене 25.80. Ордера обычно размещаются около 25.80 или 26.10, тогда как 242 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPHE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EPHE?
Инвестирование в iShares MSCI Philippines ETF предполагает учет годового диапазона 23.18 - 28.40 и текущей цены 25.80. Многие сравнивают -0.04% и -4.41% перед размещением ордеров на 25.80 или 26.10. Изучайте ежедневные изменения цены EPHE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Philippines ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) за последний год составила 28.40. Акции заметно колебались в пределах 23.18 - 28.40, сравнение с 25.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Philippines ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Philippines ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) за год составила 23.18. Сравнение с текущими 25.80 и 23.18 - 28.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPHE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EPHE?
В прошлом iShares MSCI Philippines ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.94 и 0.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.94
- Open
- 25.70
- Bid
- 25.80
- Ask
- 26.10
- Low
- 25.70
- High
- 25.86
- Объем
- 242
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- -4.41%
- Годовое изменение
- 0.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%