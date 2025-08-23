EPHE: iShares菲律宾股市ETF
今日EPHE汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点25.72和高点25.88进行交易。
关注iShares菲律宾股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EPHE股票今天的价格是多少？
iShares菲律宾股市ETF股票今天的定价为25.72。它在25.72 - 25.88范围内交易，昨天的收盘价为25.80，交易量达到92。EPHE的实时价格图表显示了这些更新。
iShares菲律宾股市ETF股票是否支付股息？
iShares菲律宾股市ETF目前的价值为25.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.31%和USD。实时查看图表以跟踪EPHE走势。
如何购买EPHE股票？
您可以以25.72的当前价格购买iShares菲律宾股市ETF股票。订单通常设置在25.72或26.02附近，而92和-0.31%显示市场活动。立即关注EPHE的实时图表更新。
如何投资EPHE股票？
投资iShares菲律宾股市ETF需要考虑年度范围23.18 - 28.40和当前价格25.72。许多人在以25.72或26.02下订单之前，会比较-0.35%和。实时查看EPHE价格图表，了解每日变化。
iShares菲律宾股市ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares菲律宾股市ETF的最高价格是28.40。在23.18 - 28.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares菲律宾股市ETF的绩效。
iShares菲律宾股市ETF股票的最低价格是多少？
iShares菲律宾股市ETF（EPHE）的最低价格为23.18。将其与当前的25.72和23.18 - 28.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPHE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EPHE股票是什么时候拆分的？
iShares菲律宾股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.80和0.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.80
- 开盘价
- 25.80
- 卖价
- 25.72
- 买价
- 26.02
- 最低价
- 25.72
- 最高价
- 25.88
- 交易量
- 92
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- -0.35%
- 6个月变化
- -4.71%
- 年变化
- 0.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%