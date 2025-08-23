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EPHE: iShares菲律宾股市ETF

25.72 USD 0.08 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EPHE汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点25.72和高点25.88进行交易。

关注iShares菲律宾股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EPHE新闻

常见问题解答

EPHE股票今天的价格是多少？

iShares菲律宾股市ETF股票今天的定价为25.72。它在25.72 - 25.88范围内交易，昨天的收盘价为25.80，交易量达到92。EPHE的实时价格图表显示了这些更新。

iShares菲律宾股市ETF股票是否支付股息？

iShares菲律宾股市ETF目前的价值为25.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.31%和USD。实时查看图表以跟踪EPHE走势。

如何购买EPHE股票？

您可以以25.72的当前价格购买iShares菲律宾股市ETF股票。订单通常设置在25.72或26.02附近，而92和-0.31%显示市场活动。立即关注EPHE的实时图表更新。

如何投资EPHE股票？

投资iShares菲律宾股市ETF需要考虑年度范围23.18 - 28.40和当前价格25.72。许多人在以25.72或26.02下订单之前，会比较-0.35%和。实时查看EPHE价格图表，了解每日变化。

iShares菲律宾股市ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares菲律宾股市ETF的最高价格是28.40。在23.18 - 28.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares菲律宾股市ETF的绩效。

iShares菲律宾股市ETF股票的最低价格是多少？

iShares菲律宾股市ETF（EPHE）的最低价格为23.18。将其与当前的25.72和23.18 - 28.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPHE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EPHE股票是什么时候拆分的？

iShares菲律宾股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.80和0.31%中可见。

日范围
25.72 25.88
年范围
23.18 28.40
前一天收盘价
25.80
开盘价
25.80
卖价
25.72
买价
26.02
最低价
25.72
最高价
25.88
交易量
92
日变化
-0.31%
月变化
-0.35%
6个月变化
-4.71%
年变化
0.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%