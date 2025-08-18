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EOI: Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ

20.20 USD 0.07 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EOI за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.99, а максимальная — 20.30.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EOI сегодня?

Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ (EOI) сегодня оценивается на уровне 20.20. Инструмент торгуется в пределах 19.99 - 20.30, вчерашнее закрытие составило 20.13, а торговый объем достиг 408. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EOI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ?

Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ в настоящее время оценивается в 20.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.94% и USD. Отслеживайте движения EOI на графике в реальном времени.

Как купить акции EOI?

Вы можете купить акции Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ (EOI) по текущей цене 20.20. Ордера обычно размещаются около 20.20 или 20.50, тогда как 408 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EOI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EOI?

Инвестирование в Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ предполагает учет годового диапазона 18.03 - 21.58 и текущей цены 20.20. Многие сравнивают 2.38% и -0.49% перед размещением ордеров на 20.20 или 20.50. Изучайте ежедневные изменения цены EOI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ?

Самая высокая цена Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ (EOI) за последний год составила 21.58. Акции заметно колебались в пределах 18.03 - 21.58, сравнение с 20.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ?

Самая низкая цена Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ (EOI) за год составила 18.03. Сравнение с текущими 20.20 и 18.03 - 21.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EOI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EOI?

В прошлом Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.13 и -4.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.99 20.30
Годовой диапазон
18.03 21.58
Предыдущее закрытие
20.13
Open
20.16
Bid
20.20
Ask
20.50
Low
19.99
High
20.30
Объем
408
Дневное изменение
0.35%
Месячное изменение
2.38%
6-месячное изменение
-0.49%
Годовое изменение
-4.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%