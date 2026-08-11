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EOCT: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

34.63 USD 0.05 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EOCT за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.57, а максимальная — 34.63.

Следите за динамикой Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EOCT сегодня?

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) сегодня оценивается на уровне 34.63. Инструмент торгуется в пределах 34.57 - 34.63, вчерашнее закрытие составило 34.58, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October?

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 34.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.45% и USD. Отслеживайте движения EOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции EOCT?

Вы можете купить акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) по текущей цене 34.63. Ордера обычно размещаются около 34.63 или 34.93, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EOCT?

Инвестирование в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 28.88 - 34.63 и текущей цены 34.63. Многие сравнивают 1.29% и 5.03% перед размещением ордеров на 34.63 или 34.93. Изучайте ежедневные изменения цены EOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October?

Самая высокая цена Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) за последний год составила 34.63. Акции заметно колебались в пределах 28.88 - 34.63, сравнение с 34.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October?

Самая низкая цена Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) за год составила 28.88. Сравнение с текущими 34.63 и 28.88 - 34.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EOCT?

В прошлом Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.58 и 19.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.57 34.63
Годовой диапазон
28.88 34.63
Предыдущее закрытие
34.58
Open
34.63
Bid
34.63
Ask
34.93
Low
34.57
High
34.63
Объем
4
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
5.03%
Годовое изменение
19.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%