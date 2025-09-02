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ENZL: iShares MSCI New Zealand ETF
Курс ENZL за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.25, а максимальная — 47.70.
Следите за динамикой iShares MSCI New Zealand ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ENZL сегодня?
iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) сегодня оценивается на уровне 47.40. Инструмент торгуется в пределах 47.25 - 47.70, вчерашнее закрытие составило 47.39, а торговый объем достиг 196. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENZL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI New Zealand ETF?
iShares MSCI New Zealand ETF в настоящее время оценивается в 47.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.98% и USD. Отслеживайте движения ENZL на графике в реальном времени.
Как купить акции ENZL?
Вы можете купить акции iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) по текущей цене 47.40. Ордера обычно размещаются около 47.40 или 47.70, тогда как 196 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENZL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ENZL?
Инвестирование в iShares MSCI New Zealand ETF предполагает учет годового диапазона 41.68 - 48.24 и текущей цены 47.40. Многие сравнивают 1.37% и 0.87% перед размещением ордеров на 47.40 или 47.70. Изучайте ежедневные изменения цены ENZL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI New Zealand ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) за последний год составила 48.24. Акции заметно колебались в пределах 41.68 - 48.24, сравнение с 47.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI New Zealand ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI New Zealand ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) за год составила 41.68. Сравнение с текущими 47.40 и 41.68 - 48.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENZL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ENZL?
В прошлом iShares MSCI New Zealand ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.39 и 4.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.39
- Open
- 47.62
- Bid
- 47.40
- Ask
- 47.70
- Low
- 47.25
- High
- 47.70
- Объем
- 196
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 1.37%
- 6-месячное изменение
- 0.87%
- Годовое изменение
- 4.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%