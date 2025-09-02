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ENZL: iShares MSCI New Zealand ETF

47.40 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ENZL за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.25, а максимальная — 47.70.

Следите за динамикой iShares MSCI New Zealand ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ENZL сегодня?

iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) сегодня оценивается на уровне 47.40. Инструмент торгуется в пределах 47.25 - 47.70, вчерашнее закрытие составило 47.39, а торговый объем достиг 196. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENZL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI New Zealand ETF?

iShares MSCI New Zealand ETF в настоящее время оценивается в 47.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.98% и USD. Отслеживайте движения ENZL на графике в реальном времени.

Как купить акции ENZL?

Вы можете купить акции iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) по текущей цене 47.40. Ордера обычно размещаются около 47.40 или 47.70, тогда как 196 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENZL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ENZL?

Инвестирование в iShares MSCI New Zealand ETF предполагает учет годового диапазона 41.68 - 48.24 и текущей цены 47.40. Многие сравнивают 1.37% и 0.87% перед размещением ордеров на 47.40 или 47.70. Изучайте ежедневные изменения цены ENZL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI New Zealand ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) за последний год составила 48.24. Акции заметно колебались в пределах 41.68 - 48.24, сравнение с 47.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI New Zealand ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI New Zealand ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) за год составила 41.68. Сравнение с текущими 47.40 и 41.68 - 48.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENZL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ENZL?

В прошлом iShares MSCI New Zealand ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.39 и 4.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.25 47.70
Годовой диапазон
41.68 48.24
Предыдущее закрытие
47.39
Open
47.62
Bid
47.40
Ask
47.70
Low
47.25
High
47.70
Объем
196
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
1.37%
6-месячное изменение
0.87%
Годовое изменение
4.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%