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ENZL: iShares新西兰股市ETF

47.57 USD 0.17 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ENZL汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点47.25和高点47.63进行交易。

关注iShares新西兰股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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ENZL新闻

常见问题解答

ENZL股票今天的价格是多少？

iShares新西兰股市ETF股票今天的定价为47.57。它在47.25 - 47.63范围内交易，昨天的收盘价为47.40，交易量达到174。ENZL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares新西兰股市ETF股票是否支付股息？

iShares新西兰股市ETF目前的价值为47.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.36%和USD。实时查看图表以跟踪ENZL走势。

如何购买ENZL股票？

您可以以47.57的当前价格购买iShares新西兰股市ETF股票。订单通常设置在47.57或47.87附近，而174和0.34%显示市场活动。立即关注ENZL的实时图表更新。

如何投资ENZL股票？

投资iShares新西兰股市ETF需要考虑年度范围41.68 - 48.24和当前价格47.57。许多人在以47.57或47.87下订单之前，会比较1.73%和。实时查看ENZL价格图表，了解每日变化。

iShares新西兰股市ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares新西兰股市ETF的最高价格是48.24。在41.68 - 48.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares新西兰股市ETF的绩效。

iShares新西兰股市ETF股票的最低价格是多少？

iShares新西兰股市ETF（ENZL）的最低价格为41.68。将其与当前的47.57和41.68 - 48.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENZL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ENZL股票是什么时候拆分的？

iShares新西兰股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.40和5.36%中可见。

日范围
47.25 47.63
年范围
41.68 48.24
前一天收盘价
47.40
开盘价
47.41
卖价
47.57
买价
47.87
最低价
47.25
最高价
47.63
交易量
174
日变化
0.36%
月变化
1.73%
6个月变化
1.23%
年变化
5.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%