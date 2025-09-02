ENZL: iShares新西兰股市ETF
今日ENZL汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点47.25和高点47.63进行交易。
关注iShares新西兰股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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常见问题解答
ENZL股票今天的价格是多少？
iShares新西兰股市ETF股票今天的定价为47.57。它在47.25 - 47.63范围内交易，昨天的收盘价为47.40，交易量达到174。ENZL的实时价格图表显示了这些更新。
iShares新西兰股市ETF股票是否支付股息？
iShares新西兰股市ETF目前的价值为47.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.36%和USD。实时查看图表以跟踪ENZL走势。
如何购买ENZL股票？
您可以以47.57的当前价格购买iShares新西兰股市ETF股票。订单通常设置在47.57或47.87附近，而174和0.34%显示市场活动。立即关注ENZL的实时图表更新。
如何投资ENZL股票？
投资iShares新西兰股市ETF需要考虑年度范围41.68 - 48.24和当前价格47.57。许多人在以47.57或47.87下订单之前，会比较1.73%和。实时查看ENZL价格图表，了解每日变化。
iShares新西兰股市ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares新西兰股市ETF的最高价格是48.24。在41.68 - 48.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares新西兰股市ETF的绩效。
iShares新西兰股市ETF股票的最低价格是多少？
iShares新西兰股市ETF（ENZL）的最低价格为41.68。将其与当前的47.57和41.68 - 48.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENZL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ENZL股票是什么时候拆分的？
iShares新西兰股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.40和5.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.40
- 开盘价
- 47.41
- 卖价
- 47.57
- 买价
- 47.87
- 最低价
- 47.25
- 最高价
- 47.63
- 交易量
- 174
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 1.73%
- 6个月变化
- 1.23%
- 年变化
- 5.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%