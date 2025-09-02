ENZL股票今天的价格是多少？ iShares新西兰股市ETF股票今天的定价为47.57。它在47.25 - 47.63范围内交易，昨天的收盘价为47.40，交易量达到174。ENZL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares新西兰股市ETF股票是否支付股息？ iShares新西兰股市ETF目前的价值为47.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.36%和USD。实时查看图表以跟踪ENZL走势。

如何购买ENZL股票？ 您可以以47.57的当前价格购买iShares新西兰股市ETF股票。订单通常设置在47.57或47.87附近，而174和0.34%显示市场活动。立即关注ENZL的实时图表更新。

如何投资ENZL股票？ 投资iShares新西兰股市ETF需要考虑年度范围41.68 - 48.24和当前价格47.57。许多人在以47.57或47.87下订单之前，会比较1.73%和。实时查看ENZL价格图表，了解每日变化。

iShares新西兰股市ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares新西兰股市ETF的最高价格是48.24。在41.68 - 48.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares新西兰股市ETF的绩效。

iShares新西兰股市ETF股票的最低价格是多少？ iShares新西兰股市ETF（ENZL）的最低价格为41.68。将其与当前的47.57和41.68 - 48.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENZL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。