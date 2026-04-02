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EMTY: ProShares Decline of the Retail Store ETF
Курс EMTY за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.71, а максимальная — 22.71.
Следите за динамикой ProShares Decline of the Retail Store ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMTY сегодня?
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) сегодня оценивается на уровне 22.71. Инструмент торгуется в пределах 22.71 - 22.71, вчерашнее закрытие составило 22.97, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Decline of the Retail Store ETF?
ProShares Decline of the Retail Store ETF в настоящее время оценивается в 22.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 96.79% и USD. Отслеживайте движения EMTY на графике в реальном времени.
Как купить акции EMTY?
Вы можете купить акции ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) по текущей цене 22.71. Ордера обычно размещаются около 22.71 или 23.01, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMTY?
Инвестирование в ProShares Decline of the Retail Store ETF предполагает учет годового диапазона 10.89 - 24.83 и текущей цены 22.71. Многие сравнивают -2.15% и 102.05% перед размещением ордеров на 22.71 или 23.01. Изучайте ежедневные изменения цены EMTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Decline of the Retail Store ETF?
Самая высокая цена ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) за последний год составила 24.83. Акции заметно колебались в пределах 10.89 - 24.83, сравнение с 22.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Decline of the Retail Store ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Decline of the Retail Store ETF?
Самая низкая цена ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) за год составила 10.89. Сравнение с текущими 22.71 и 10.89 - 24.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMTY?
В прошлом ProShares Decline of the Retail Store ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.97 и 96.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.97
- Open
- 22.71
- Bid
- 22.71
- Ask
- 23.01
- Low
- 22.71
- High
- 22.71
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- -2.15%
- 6-месячное изменение
- 102.05%
- Годовое изменение
- 96.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%