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EMTY: ProShares Decline of the Retail Store ETF

22.71 USD 0.26 (1.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMTY汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点22.71和高点22.71进行交易。

关注ProShares Decline of the Retail Store ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EMTY股票今天的价格是多少？

ProShares Decline of the Retail Store ETF股票今天的定价为22.71。它在22.71 - 22.71范围内交易，昨天的收盘价为22.97，交易量达到2。EMTY的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Decline of the Retail Store ETF股票是否支付股息？

ProShares Decline of the Retail Store ETF目前的价值为22.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注96.79%和USD。实时查看图表以跟踪EMTY走势。

如何购买EMTY股票？

您可以以22.71的当前价格购买ProShares Decline of the Retail Store ETF股票。订单通常设置在22.71或23.01附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注EMTY的实时图表更新。

如何投资EMTY股票？

投资ProShares Decline of the Retail Store ETF需要考虑年度范围10.89 - 24.83和当前价格22.71。许多人在以22.71或23.01下订单之前，会比较-2.15%和。实时查看EMTY价格图表，了解每日变化。

ProShares Decline of the Retail Store ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Decline of the Retail Store ETF的最高价格是24.83。在10.89 - 24.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Decline of the Retail Store ETF的绩效。

ProShares Decline of the Retail Store ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Decline of the Retail Store ETF（EMTY）的最低价格为10.89。将其与当前的22.71和10.89 - 24.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMTY股票是什么时候拆分的？

ProShares Decline of the Retail Store ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.97和96.79%中可见。

日范围
22.71 22.71
年范围
10.89 24.83
前一天收盘价
22.97
开盘价
22.71
卖价
22.71
买价
23.01
最低价
22.71
最高价
22.71
交易量
2
日变化
-1.13%
月变化
-2.15%
6个月变化
102.05%
年变化
96.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%