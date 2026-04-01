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EMCB: WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

65.97 USD 0.08 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMCB за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.97, а максимальная — 65.97.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMCB сегодня?

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) сегодня оценивается на уровне 65.97. Инструмент торгуется в пределах 65.97 - 65.97, вчерашнее закрытие составило 65.89, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMCB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund?

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund в настоящее время оценивается в 65.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.45% и USD. Отслеживайте движения EMCB на графике в реальном времени.

Как купить акции EMCB?

Вы можете купить акции WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) по текущей цене 65.97. Ордера обычно размещаются около 65.97 или 66.27, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMCB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMCB?

Инвестирование в WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund предполагает учет годового диапазона 64.58 - 69.25 и текущей цены 65.97. Многие сравнивают -0.62% и -2.50% перед размещением ордеров на 65.97 или 66.27. Изучайте ежедневные изменения цены EMCB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) за последний год составила 69.25. Акции заметно колебались в пределах 64.58 - 69.25, сравнение с 65.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) за год составила 64.58. Сравнение с текущими 65.97 и 64.58 - 69.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMCB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMCB?

В прошлом WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.89 и -0.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
65.97 65.97
Годовой диапазон
64.58 69.25
Предыдущее закрытие
65.89
Open
65.97
Bid
65.97
Ask
66.27
Low
65.97
High
65.97
Объем
1
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
-0.62%
6-месячное изменение
-2.50%
Годовое изменение
-0.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%