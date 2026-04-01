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EMCB: WisdomTree新兴市场公司债ETF

65.91 USD 0.06 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EMCB汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点65.91和高点66.01进行交易。

关注WisdomTree新兴市场公司债ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMCB新闻

常见问题解答

EMCB股票今天的价格是多少？

WisdomTree新兴市场公司债ETF股票今天的定价为65.91。它在65.91 - 66.01范围内交易，昨天的收盘价为65.97，交易量达到8。EMCB的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree新兴市场公司债ETF股票是否支付股息？

WisdomTree新兴市场公司债ETF目前的价值为65.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.54%和USD。实时查看图表以跟踪EMCB走势。

如何购买EMCB股票？

您可以以65.91的当前价格购买WisdomTree新兴市场公司债ETF股票。订单通常设置在65.91或66.21附近，而8和-0.11%显示市场活动。立即关注EMCB的实时图表更新。

如何投资EMCB股票？

投资WisdomTree新兴市场公司债ETF需要考虑年度范围64.58 - 69.25和当前价格65.91。许多人在以65.91或66.21下订单之前，会比较-0.71%和。实时查看EMCB价格图表，了解每日变化。

WisdomTree新兴市场公司债ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree新兴市场公司债ETF的最高价格是69.25。在64.58 - 69.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree新兴市场公司债ETF的绩效。

WisdomTree新兴市场公司债ETF股票的最低价格是多少？

WisdomTree新兴市场公司债ETF（EMCB）的最低价格为64.58。将其与当前的65.91和64.58 - 69.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMCB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMCB股票是什么时候拆分的？

WisdomTree新兴市场公司债ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.97和-0.54%中可见。

日范围
65.91 66.01
年范围
64.58 69.25
前一天收盘价
65.97
开盘价
65.98
卖价
65.91
买价
66.21
最低价
65.91
最高价
66.01
交易量
8
日变化
-0.09%
月变化
-0.71%
6个月变化
-2.59%
年变化
-0.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%