ELWS: Earlyworks Co Ltd - American Depositary Shares

2.33 USD 0.02 (0.87%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ELWS за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.29, а максимальная — 2.35.

Следите за динамикой Earlyworks Co Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.29 2.35
Годовой диапазон
1.65 8.68
Предыдущее закрытие
2.31
Open
2.32
Bid
2.33
Ask
2.63
Low
2.29
High
2.35
Объем
22
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
-6.43%
6-месячное изменение
3.10%
Годовое изменение
-0.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.