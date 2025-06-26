KurseKategorien
Währungen / ELWS
Zurück zum Aktien

ELWS: Earlyworks Co Ltd - American Depositary Shares

2.28 USD 0.25 (9.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ELWS hat sich für heute um -9.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.16 bis zu einem Hoch von 2.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Earlyworks Co Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELWS News

Tagesspanne
2.16 2.43
Jahresspanne
1.65 8.68
Vorheriger Schlusskurs
2.53
Eröffnung
2.41
Bid
2.28
Ask
2.58
Tief
2.16
Hoch
2.43
Volumen
121
Tagesänderung
-9.88%
Monatsänderung
-8.43%
6-Monatsänderung
0.88%
Jahresänderung
-2.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K