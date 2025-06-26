Währungen / ELWS
ELWS: Earlyworks Co Ltd - American Depositary Shares
2.28 USD 0.25 (9.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELWS hat sich für heute um -9.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.16 bis zu einem Hoch von 2.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Earlyworks Co Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.16 2.43
Jahresspanne
1.65 8.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.53
- Eröffnung
- 2.41
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Tief
- 2.16
- Hoch
- 2.43
- Volumen
- 121
- Tagesänderung
- -9.88%
- Monatsänderung
- -8.43%
- 6-Monatsänderung
- 0.88%
- Jahresänderung
- -2.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K