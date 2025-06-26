QuotazioniSezioni
ELWS: Earlyworks Co Ltd - American Depositary Shares

2.31 USD 0.22 (8.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ELWS ha avuto una variazione del -8.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.16 e ad un massimo di 2.43.

Segui le dinamiche di Earlyworks Co Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.16 2.43
Intervallo Annuale
1.65 8.68
Chiusura Precedente
2.53
Apertura
2.41
Bid
2.31
Ask
2.61
Minimo
2.16
Massimo
2.43
Volume
168
Variazione giornaliera
-8.70%
Variazione Mensile
-7.23%
Variazione Semestrale
2.21%
Variazione Annuale
-1.70%
