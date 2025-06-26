Valute / ELWS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ELWS: Earlyworks Co Ltd - American Depositary Shares
2.31 USD 0.22 (8.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELWS ha avuto una variazione del -8.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.16 e ad un massimo di 2.43.
Segui le dinamiche di Earlyworks Co Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.16 2.43
Intervallo Annuale
1.65 8.68
- Chiusura Precedente
- 2.53
- Apertura
- 2.41
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Minimo
- 2.16
- Massimo
- 2.43
- Volume
- 168
- Variazione giornaliera
- -8.70%
- Variazione Mensile
- -7.23%
- Variazione Semestrale
- 2.21%
- Variazione Annuale
- -1.70%
21 settembre, domenica