EFSCP: Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E

20.94 USD 0.33 (1.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EFSCP за сегодня изменился на 1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.88, а максимальная — 20.95.

Следите за динамикой Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.88 20.95
Годовой диапазон
17.20 22.22
Предыдущее закрытие
20.61
Open
20.88
Bid
20.94
Ask
21.24
Low
20.88
High
20.95
Объем
10
Дневное изменение
1.60%
Месячное изменение
2.85%
6-месячное изменение
12.10%
Годовое изменение
-3.90%
