EFSCP: Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E
20.94 USD 0.33 (1.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EFSCP за сегодня изменился на 1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.88, а максимальная — 20.95.
Следите за динамикой Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.88 20.95
Годовой диапазон
17.20 22.22
- Предыдущее закрытие
- 20.61
- Open
- 20.88
- Bid
- 20.94
- Ask
- 21.24
- Low
- 20.88
- High
- 20.95
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 1.60%
- Месячное изменение
- 2.85%
- 6-месячное изменение
- 12.10%
- Годовое изменение
- -3.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.