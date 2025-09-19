Währungen / EFSCP
EFSCP: Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E
20.68 USD 0.31 (1.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EFSCP hat sich für heute um 1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.50 bis zu einem Hoch von 20.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.50 20.91
Jahresspanne
17.20 22.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.37
- Eröffnung
- 20.50
- Bid
- 20.68
- Ask
- 20.98
- Tief
- 20.50
- Hoch
- 20.91
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 1.52%
- Monatsänderung
- 1.57%
- 6-Monatsänderung
- 10.71%
- Jahresänderung
- -5.09%
