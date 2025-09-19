KurseKategorien
Währungen / EFSCP
Zurück zum Aktien

EFSCP: Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E

20.68 USD 0.31 (1.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EFSCP hat sich für heute um 1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.50 bis zu einem Hoch von 20.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
20.50 20.91
Jahresspanne
17.20 22.22
Vorheriger Schlusskurs
20.37
Eröffnung
20.50
Bid
20.68
Ask
20.98
Tief
20.50
Hoch
20.91
Volumen
11
Tagesänderung
1.52%
Monatsänderung
1.57%
6-Monatsänderung
10.71%
Jahresänderung
-5.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K