EFSCP: Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E
20.40 USD 0.28 (1.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EFSCP ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.40 e ad un massimo di 20.50.
Segui le dinamiche di Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.40 20.50
Intervallo Annuale
17.20 22.22
- Chiusura Precedente
- 20.68
- Apertura
- 20.41
- Bid
- 20.40
- Ask
- 20.70
- Minimo
- 20.40
- Massimo
- 20.50
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -1.35%
- Variazione Mensile
- 0.20%
- Variazione Semestrale
- 9.21%
- Variazione Annuale
- -6.38%
20 settembre, sabato