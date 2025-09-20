QuotazioniSezioni
EFSCP: Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E

20.40 USD 0.28 (1.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFSCP ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.40 e ad un massimo di 20.50.

Segui le dinamiche di Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
20.40 20.50
Intervallo Annuale
17.20 22.22
Chiusura Precedente
20.68
Apertura
20.41
Bid
20.40
Ask
20.70
Minimo
20.40
Massimo
20.50
Volume
7
Variazione giornaliera
-1.35%
Variazione Mensile
0.20%
Variazione Semestrale
9.21%
Variazione Annuale
-6.38%
20 settembre, sabato