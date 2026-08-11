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EEMO: Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
Курс EEMO за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.70, а максимальная — 20.82.
Следите за динамикой Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EEMO сегодня?
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) сегодня оценивается на уровне 20.78. Инструмент торгуется в пределах 20.70 - 20.82, вчерашнее закрытие составило 20.85, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EEMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF в настоящее время оценивается в 20.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.46% и USD. Отслеживайте движения EEMO на графике в реальном времени.
Как купить акции EEMO?
Вы можете купить акции Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) по текущей цене 20.78. Ордера обычно размещаются около 20.78 или 21.08, тогда как 19 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EEMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EEMO?
Инвестирование в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 16.35 - 26.17 и текущей цены 20.78. Многие сравнивают 3.85% и 13.99% перед размещением ордеров на 20.78 или 21.08. Изучайте ежедневные изменения цены EEMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) за последний год составила 26.17. Акции заметно колебались в пределах 16.35 - 26.17, сравнение с 20.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) за год составила 16.35. Сравнение с текущими 20.78 и 16.35 - 26.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EEMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EEMO?
В прошлом Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.85 и 20.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.85
- Open
- 20.82
- Bid
- 20.78
- Ask
- 21.08
- Low
- 20.70
- High
- 20.82
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 3.85%
- 6-месячное изменение
- 13.99%
- Годовое изменение
- 20.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%