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EEMO: Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

20.78 USD 0.07 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EEMO за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.70, а максимальная — 20.82.

Следите за динамикой Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EEMO сегодня?

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) сегодня оценивается на уровне 20.78. Инструмент торгуется в пределах 20.70 - 20.82, вчерашнее закрытие составило 20.85, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EEMO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF в настоящее время оценивается в 20.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.46% и USD. Отслеживайте движения EEMO на графике в реальном времени.

Как купить акции EEMO?

Вы можете купить акции Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) по текущей цене 20.78. Ордера обычно размещаются около 20.78 или 21.08, тогда как 19 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EEMO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EEMO?

Инвестирование в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 16.35 - 26.17 и текущей цены 20.78. Многие сравнивают 3.85% и 13.99% перед размещением ордеров на 20.78 или 21.08. Изучайте ежедневные изменения цены EEMO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) за последний год составила 26.17. Акции заметно колебались в пределах 16.35 - 26.17, сравнение с 20.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) за год составила 16.35. Сравнение с текущими 20.78 и 16.35 - 26.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EEMO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EEMO?

В прошлом Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.85 и 20.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.70 20.82
Годовой диапазон
16.35 26.17
Предыдущее закрытие
20.85
Open
20.82
Bid
20.78
Ask
21.08
Low
20.70
High
20.82
Объем
19
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
3.85%
6-месячное изменение
13.99%
Годовое изменение
20.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%