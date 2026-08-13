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EEMO: Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

20.94 USD 0.16 (0.77%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EEMO汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点20.87和高点21.07进行交易。

关注Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EEMO股票今天的价格是多少？

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF股票今天的定价为20.94。它在20.87 - 21.07范围内交易，昨天的收盘价为20.78，交易量达到4。EEMO的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF目前的价值为20.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.39%和USD。实时查看图表以跟踪EEMO走势。

如何购买EEMO股票？

您可以以20.94的当前价格购买Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF股票。订单通常设置在20.94或21.24附近，而4和-0.33%显示市场活动。立即关注EEMO的实时图表更新。

如何投资EEMO股票？

投资Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF需要考虑年度范围16.35 - 26.17和当前价格20.94。许多人在以20.94或21.24下订单之前，会比较4.65%和。实时查看EEMO价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF的最高价格是26.17。在16.35 - 26.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF的绩效。

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF（EEMO）的最低价格为16.35。将其与当前的20.94和16.35 - 26.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EEMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EEMO股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.78和21.39%中可见。

日范围
20.87 21.07
年范围
16.35 26.17
前一天收盘价
20.78
开盘价
21.01
卖价
20.94
买价
21.24
最低价
20.87
最高价
21.07
交易量
4
日变化
0.77%
月变化
4.65%
6个月变化
14.87%
年变化
21.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%