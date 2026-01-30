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DVYA: iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F
Курс DVYA за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.40, а максимальная — 51.57.
Следите за динамикой iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVYA сегодня?
iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) сегодня оценивается на уровне 51.51. Инструмент торгуется в пределах 51.40 - 51.57, вчерашнее закрытие составило 51.60, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVYA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F?
iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F в настоящее время оценивается в 51.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.29% и USD. Отслеживайте движения DVYA на графике в реальном времени.
Как купить акции DVYA?
Вы можете купить акции iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) по текущей цене 51.51. Ордера обычно размещаются около 51.51 или 51.81, тогда как 3 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVYA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVYA?
Инвестирование в iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F предполагает учет годового диапазона 41.26 - 51.99 и текущей цены 51.51. Многие сравнивают 1.66% и 1.00% перед размещением ордеров на 51.51 или 51.81. Изучайте ежедневные изменения цены DVYA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F?
Самая высокая цена iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) за последний год составила 51.99. Акции заметно колебались в пределах 41.26 - 51.99, сравнение с 51.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F?
Самая низкая цена iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) за год составила 41.26. Сравнение с текущими 51.51 и 41.26 - 51.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVYA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVYA?
В прошлом iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.60 и 22.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.60
- Open
- 51.40
- Bid
- 51.51
- Ask
- 51.81
- Low
- 51.40
- High
- 51.57
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 1.66%
- 6-месячное изменение
- 1.00%
- Годовое изменение
- 22.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%