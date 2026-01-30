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DVYA: iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F

51.51 USD 0.09 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DVYA за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.40, а максимальная — 51.57.

Следите за динамикой iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DVYA сегодня?

iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) сегодня оценивается на уровне 51.51. Инструмент торгуется в пределах 51.40 - 51.57, вчерашнее закрытие составило 51.60, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVYA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F?

iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F в настоящее время оценивается в 51.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.29% и USD. Отслеживайте движения DVYA на графике в реальном времени.

Как купить акции DVYA?

Вы можете купить акции iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) по текущей цене 51.51. Ордера обычно размещаются около 51.51 или 51.81, тогда как 3 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVYA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DVYA?

Инвестирование в iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F предполагает учет годового диапазона 41.26 - 51.99 и текущей цены 51.51. Многие сравнивают 1.66% и 1.00% перед размещением ордеров на 51.51 или 51.81. Изучайте ежедневные изменения цены DVYA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F?

Самая высокая цена iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) за последний год составила 51.99. Акции заметно колебались в пределах 41.26 - 51.99, сравнение с 51.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F?

Самая низкая цена iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) за год составила 41.26. Сравнение с текущими 51.51 и 41.26 - 51.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVYA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DVYA?

В прошлом iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.60 и 22.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.40 51.57
Годовой диапазон
41.26 51.99
Предыдущее закрытие
51.60
Open
51.40
Bid
51.51
Ask
51.81
Low
51.40
High
51.57
Объем
3
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
1.66%
6-месячное изменение
1.00%
Годовое изменение
22.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%