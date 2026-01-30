iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) сегодня оценивается на уровне 51.51. Инструмент торгуется в пределах 51.40 - 51.57, вчерашнее закрытие составило 51.60, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVYA в реальном времени.

iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F в настоящее время оценивается в 51.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.29% и USD. Отслеживайте движения DVYA на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) по текущей цене 51.51. Ордера обычно размещаются около 51.51 или 51.81, тогда как 3 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVYA на графике в реальном времени.

Инвестирование в iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F предполагает учет годового диапазона 41.26 - 51.99 и текущей цены 51.51. Многие сравнивают 1.66% и 1.00% перед размещением ордеров на 51.51 или 51.81. Изучайте ежедневные изменения цены DVYA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F?

Самая высокая цена iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F (DVYA) за последний год составила 51.99. Акции заметно колебались в пределах 41.26 - 51.99, сравнение с 51.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded F на графике в реальном времени.