DVYA: iShares 亚太股利 ETF
今日DVYA汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点51.41和高点51.48进行交易。
关注iShares 亚太股利 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVYA新闻
- CIO Weekly: Earnings Growth Moves Beyond The U.S.
- Global Economic Outlook: July 2026 - Mid-Year Forecast Update
- Is Now the Time to Add Singapore ETFs to Your Portfolio?
- Oil Prices Still Offer Relief For Asia, But No Policy Pivot
- What Do ETFs In Asia Mean For Investors In Today’s Markets?
- Global PMI Shows Factory Growth Spurt Amid Boost From Price And Supply Worries
- Why Are Global Investors Looking To Asia As An Investment Destination?
- Global Economic Outlook: May 2026
- Markets Rebound As Geopolitical Shocks Follow A Familiar Script
- Charting A Distinct Course To Asia’s Awakening Equity Markets
- Global Economic Outlook: April 2026
- Are There Still Opportunities In Europe And Asia Despite High Oil Prices?
- The First War Inflation Tests - Markets Weekly Outlook
- Oil Shock For Asia: Identifying The Key Pressure Points
- Middle East Conflict Clouds The Economic Outlook
- WTI Spikes by 28% Overnight to $116, Gasoline Futures +17%; U.S. Stock Futures Deep Red
- Asia’s Growth Hotspots Prompt Us To Upgrade GDP Forecasts
- U.S. And Israel Vs. Iran: A Sharpening Geopolitical Fault Line
- War In The Middle East - Implications For Markets And Macro
- From IEEPA To Section 122: What A Tariff Reset Means For Asia
- Performance Insights - Monthly Report: February 2026
- Global Equities In 2026: Same, Same… But Different
- Should Singapore ETFs Be Your Next Asia Allocation?
- AI‑Driven Trade Boosts Growth In Asia, While Singapore And Australia Near Policy Shifts
常见问题解答
DVYA股票今天的价格是多少？
iShares 亚太股利 ETF股票今天的定价为51.41。它在51.41 - 51.48范围内交易，昨天的收盘价为51.51，交易量达到4。DVYA的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 亚太股利 ETF股票是否支付股息？
iShares 亚太股利 ETF目前的价值为51.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.06%和USD。实时查看图表以跟踪DVYA走势。
如何购买DVYA股票？
您可以以51.41的当前价格购买iShares 亚太股利 ETF股票。订单通常设置在51.41或51.71附近，而4和-0.14%显示市场活动。立即关注DVYA的实时图表更新。
如何投资DVYA股票？
投资iShares 亚太股利 ETF需要考虑年度范围41.26 - 51.99和当前价格51.41。许多人在以51.41或51.71下订单之前，会比较1.46%和。实时查看DVYA价格图表，了解每日变化。
iShares 亚太股利 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 亚太股利 ETF的最高价格是51.99。在41.26 - 51.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 亚太股利 ETF的绩效。
iShares 亚太股利 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 亚太股利 ETF（DVYA）的最低价格为41.26。将其与当前的51.41和41.26 - 51.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVYA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVYA股票是什么时候拆分的？
iShares 亚太股利 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.51和22.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.51
- 开盘价
- 51.48
- 卖价
- 51.41
- 买价
- 51.71
- 最低价
- 51.41
- 最高价
- 51.48
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 1.46%
- 6个月变化
- 0.80%
- 年变化
- 22.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%