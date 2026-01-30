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DVYA: iShares 亚太股利 ETF

51.41 USD 0.10 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DVYA汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点51.41和高点51.48进行交易。

关注iShares 亚太股利 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVYA新闻

常见问题解答

DVYA股票今天的价格是多少？

iShares 亚太股利 ETF股票今天的定价为51.41。它在51.41 - 51.48范围内交易，昨天的收盘价为51.51，交易量达到4。DVYA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 亚太股利 ETF股票是否支付股息？

iShares 亚太股利 ETF目前的价值为51.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.06%和USD。实时查看图表以跟踪DVYA走势。

如何购买DVYA股票？

您可以以51.41的当前价格购买iShares 亚太股利 ETF股票。订单通常设置在51.41或51.71附近，而4和-0.14%显示市场活动。立即关注DVYA的实时图表更新。

如何投资DVYA股票？

投资iShares 亚太股利 ETF需要考虑年度范围41.26 - 51.99和当前价格51.41。许多人在以51.41或51.71下订单之前，会比较1.46%和。实时查看DVYA价格图表，了解每日变化。

iShares 亚太股利 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 亚太股利 ETF的最高价格是51.99。在41.26 - 51.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 亚太股利 ETF的绩效。

iShares 亚太股利 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 亚太股利 ETF（DVYA）的最低价格为41.26。将其与当前的51.41和41.26 - 51.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVYA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVYA股票是什么时候拆分的？

iShares 亚太股利 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.51和22.06%中可见。

日范围
51.41 51.48
年范围
41.26 51.99
前一天收盘价
51.51
开盘价
51.48
卖价
51.41
买价
51.71
最低价
51.41
最高价
51.48
交易量
4
日变化
-0.19%
月变化
1.46%
6个月变化
0.80%
年变化
22.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%