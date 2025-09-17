Валюты / DULL
DULL: Bank Of Montreal MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs d
2.89 USD 0.02 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DULL за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.85, а максимальная — 2.92.
Следите за динамикой Bank Of Montreal MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs d. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.85 2.92
Годовой диапазон
2.85 9.36
- Предыдущее закрытие
- 2.91
- Open
- 2.86
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Low
- 2.85
- High
- 2.92
- Объем
- 317
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- -16.23%
- 6-месячное изменение
- -42.89%
- Годовое изменение
- -65.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.