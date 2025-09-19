Währungen / DULL
DULL: Bank Of Montreal MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs d
3.00 USD 0.04 (1.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DULL hat sich für heute um 1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.98 bis zu einem Hoch von 3.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs d-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.98 3.04
Jahresspanne
2.85 9.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.96
- Eröffnung
- 2.98
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Tief
- 2.98
- Hoch
- 3.04
- Volumen
- 112
- Tagesänderung
- 1.35%
- Monatsänderung
- -13.04%
- 6-Monatsänderung
- -40.71%
- Jahresänderung
- -64.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K