Valute / DULL
DULL: Bank Of Montreal MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs d
2.89 USD 0.11 (3.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DULL ha avuto una variazione del -3.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.89 e ad un massimo di 2.97.
Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs d. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.89 2.97
Intervallo Annuale
2.85 9.36
- Chiusura Precedente
- 3.00
- Apertura
- 2.97
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Minimo
- 2.89
- Massimo
- 2.97
- Volume
- 139
- Variazione giornaliera
- -3.67%
- Variazione Mensile
- -16.23%
- Variazione Semestrale
- -42.89%
- Variazione Annuale
- -65.43%
20 settembre, sabato