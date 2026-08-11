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DSAC: Daedalus Special Acquisition Corp - Class A

10.17 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DSAC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.16, а максимальная — 10.17.

Следите за динамикой Daedalus Special Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DSAC сегодня?

Daedalus Special Acquisition Corp - Class A (DSAC) сегодня оценивается на уровне 10.17. Инструмент торгуется в пределах 10.16 - 10.17, вчерашнее закрытие составило 10.18, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Daedalus Special Acquisition Corp - Class A?

Daedalus Special Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.70% и USD. Отслеживайте движения DSAC на графике в реальном времени.

Как купить акции DSAC?

Вы можете купить акции Daedalus Special Acquisition Corp - Class A (DSAC) по текущей цене 10.17. Ордера обычно размещаются около 10.17 или 10.47, тогда как 25 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DSAC?

Инвестирование в Daedalus Special Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.90 - 10.47 и текущей цены 10.17. Многие сравнивают 0.10% и 1.29% перед размещением ордеров на 10.17 или 10.47. Изучайте ежедневные изменения цены DSAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Daedalus Special Acquisition Corp - Class A?

Самая высокая цена Daedalus Special Acquisition Corp - Class A (DSAC) за последний год составила 10.47. Акции заметно колебались в пределах 9.90 - 10.47, сравнение с 10.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Daedalus Special Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Daedalus Special Acquisition Corp - Class A?

Самая низкая цена Daedalus Special Acquisition Corp - Class A (DSAC) за год составила 9.90. Сравнение с текущими 10.17 и 9.90 - 10.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DSAC?

В прошлом Daedalus Special Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.18 и 1.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.16 10.17
Годовой диапазон
9.90 10.47
Предыдущее закрытие
10.18
Open
10.16
Bid
10.17
Ask
10.47
Low
10.16
High
10.17
Объем
25
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.29%
Годовое изменение
1.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%