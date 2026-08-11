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DSAC: Daedalus Special Acquisition Corp - Class A
Курс DSAC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.16, а максимальная — 10.17.
Следите за динамикой Daedalus Special Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DSAC сегодня?
Daedalus Special Acquisition Corp - Class A (DSAC) сегодня оценивается на уровне 10.17. Инструмент торгуется в пределах 10.16 - 10.17, вчерашнее закрытие составило 10.18, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Daedalus Special Acquisition Corp - Class A?
Daedalus Special Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.70% и USD. Отслеживайте движения DSAC на графике в реальном времени.
Как купить акции DSAC?
Вы можете купить акции Daedalus Special Acquisition Corp - Class A (DSAC) по текущей цене 10.17. Ордера обычно размещаются около 10.17 или 10.47, тогда как 25 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DSAC?
Инвестирование в Daedalus Special Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.90 - 10.47 и текущей цены 10.17. Многие сравнивают 0.10% и 1.29% перед размещением ордеров на 10.17 или 10.47. Изучайте ежедневные изменения цены DSAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Daedalus Special Acquisition Corp - Class A?
Самая высокая цена Daedalus Special Acquisition Corp - Class A (DSAC) за последний год составила 10.47. Акции заметно колебались в пределах 9.90 - 10.47, сравнение с 10.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Daedalus Special Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Daedalus Special Acquisition Corp - Class A?
Самая низкая цена Daedalus Special Acquisition Corp - Class A (DSAC) за год составила 9.90. Сравнение с текущими 10.17 и 9.90 - 10.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DSAC?
В прошлом Daedalus Special Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.18 и 1.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.18
- Open
- 10.16
- Bid
- 10.17
- Ask
- 10.47
- Low
- 10.16
- High
- 10.17
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.29%
- Годовое изменение
- 1.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%