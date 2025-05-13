Валюты / DRTS
DRTS: Alpha Tau Medical Ltd
3.86 USD 0.02 (0.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRTS за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.82, а максимальная — 3.94.
Следите за динамикой Alpha Tau Medical Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.82 3.94
Годовой диапазон
2.11 4.39
- Предыдущее закрытие
- 3.88
- Open
- 3.87
- Bid
- 3.86
- Ask
- 4.16
- Low
- 3.82
- High
- 3.94
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 13.53%
- 6-месячное изменение
- 51.97%
- Годовое изменение
- 67.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.