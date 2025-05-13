QuotazioniSezioni
Valute / DRTS
Tornare a Azioni

DRTS: Alpha Tau Medical Ltd

4.09 USD 0.29 (7.63%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRTS ha avuto una variazione del 7.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.80 e ad un massimo di 4.12.

Segui le dinamiche di Alpha Tau Medical Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DRTS News

Intervallo Giornaliero
3.80 4.12
Intervallo Annuale
2.11 4.39
Chiusura Precedente
3.80
Apertura
3.83
Bid
4.09
Ask
4.39
Minimo
3.80
Massimo
4.12
Volume
97
Variazione giornaliera
7.63%
Variazione Mensile
20.29%
Variazione Semestrale
61.02%
Variazione Annuale
77.83%
21 settembre, domenica