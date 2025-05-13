Valute / DRTS
DRTS: Alpha Tau Medical Ltd
4.09 USD 0.29 (7.63%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DRTS ha avuto una variazione del 7.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.80 e ad un massimo di 4.12.
Segui le dinamiche di Alpha Tau Medical Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.80 4.12
Intervallo Annuale
2.11 4.39
- Chiusura Precedente
- 3.80
- Apertura
- 3.83
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- Minimo
- 3.80
- Massimo
- 4.12
- Volume
- 97
- Variazione giornaliera
- 7.63%
- Variazione Mensile
- 20.29%
- Variazione Semestrale
- 61.02%
- Variazione Annuale
- 77.83%
21 settembre, domenica